Ausblick: KDDL stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
KDDL lädt am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 21,00 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 19,65 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 4,81 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 21,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte KDDL einen Umsatz von 3,96 Milliarden INR eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 160,80 INR, wohingegen im Vorjahr noch 76,26 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,02 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 16,43 Milliarden INR waren.
