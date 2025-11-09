ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

WKN DE: A2QBH4 / ISIN: KYG5223Y1089

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: KE A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

KE A lädt am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,392 HKD gegenüber 0,360 HKD im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 24,58 Milliarden HKD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 25,23 Milliarden HKD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,98 HKD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,25 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 111,43 Milliarden HKD umgesetzt werden sollen, gegenüber 101,33 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

KE Holdings Inc Registered Shs -A-

