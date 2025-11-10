Ausblick: KE A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KE A wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 1,08 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 23,14 Milliarden CNY für KE A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,15 Milliarden USD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,42 CNY je Aktie, gegenüber 0,480 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 28 Analysten durchschnittlich auf 102,16 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 12,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

