KE a Aktie
WKN DE: A2QBE8 / ISIN: US4824971042
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: KE A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
KE A wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 1,08 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 23,14 Milliarden CNY für KE A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,15 Milliarden USD erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,42 CNY je Aktie, gegenüber 0,480 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 28 Analysten durchschnittlich auf 102,16 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 12,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KE Holdings Inc (A) (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: KE A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
25.08.25
|Ausblick: KE A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
14.05.25
|Ausblick: KE A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu KE Holdings Inc (A) (spons. ADRs)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|KE Holdings Inc (A) (spons. ADRs)
|14,00
|2,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.