Ausblick: Kellanova (ex Kelloggs) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,867 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kellanova (ex Kelloggs) noch 1,05 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,25 Milliarden USD – ein Plus von 0,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kellanova (ex Kelloggs) 3,23 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,63 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,88 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 12,74 Milliarden USD, gegenüber 12,75 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at