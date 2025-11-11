Kellton Tech Solutions Aktie

ISIN: INE164B01030

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Kellton Tech Solutions legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kellton Tech Solutions lädt am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,510 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 24,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,410 INR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Kellton Tech Solutions 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 3,12 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kellton Tech Solutions 2,71 Milliarden INR umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 2,06 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,64 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,52 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,98 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

