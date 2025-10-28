Ausblick: Kempower präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kempower wird am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,020 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kempower noch -0,130 EUR je Aktie verloren.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 72,3 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 38,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52,3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,053 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,420 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 263,1 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 223,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

