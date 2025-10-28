Ausblick: Keyence veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Keyence lädt am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 437,95 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Keyence ein EPS von 396,60 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,62 Prozent auf 286,08 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 268,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1754,57 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1643,77 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 1.132,67 Milliarden JPY, gegenüber 1.059,15 Milliarden JPY im Vorjahr.

