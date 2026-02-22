Ausblick: Keysight Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

Keysight Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 2,00 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,970 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Keysight Technologies 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,54 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 18,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Keysight Technologies 1,30 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,91 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,19 Milliarden USD, gegenüber 5,38 Milliarden USD im Vorjahr.

