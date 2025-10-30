Ausblick: Kia Motors präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kia Motors wird am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kia Motors im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4524,50 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 5787,00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 20 Analysten von einem Zuwachs von 5,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 28.052,36 Milliarden KRW gegenüber 26.519,88 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21558,08 KRW, gegenüber 24893,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 113.527,92 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 107.448,75 Milliarden KRW generiert wurden.

Redaktion finanzen.at