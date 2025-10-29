Ausblick: Kimberly-Clark präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kimberly-Clark äußert sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,75 USD. Das entspräche einer Verringerung von 34,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,69 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Minus von 17,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,09 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,44 USD im Vergleich zu 7,55 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 16,45 Milliarden USD, gegenüber 20,06 Milliarden USD im vorigen Jahr.

