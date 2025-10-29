Ausblick: Kimco Realty legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kimco Realty lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,179 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kimco Realty noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 USD in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 523,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 514,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,761 USD je Aktie, gegenüber 0,550 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 2,12 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at