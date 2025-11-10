Kirin Holdings Aktie
Ausblick: Kirin präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kirin öffnet am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 64,07 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 135,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kirin 27,22 JPY je Aktie vermeldete.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 603,90 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 626,40 Milliarden JPY aus.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 182,57 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 71,87 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.404,17 Milliarden JPY, gegenüber 2.338,39 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
