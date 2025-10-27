Erste Schätzungen: Kirin zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kirin präsentiert in der voraussichtlich am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 64,07 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 27,22 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Kirin 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 626,40 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kirin 603,90 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 182,04 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 71,87 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.403,46 Milliarden JPY, gegenüber 2.338,39 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at