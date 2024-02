Ausblick: Kitron ASA (New öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kitron ASA (New wird am 14.02.2024 die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen, dass Kitron ASA (New für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,065 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,046 EUR je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 198,6 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 19,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 166,1 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,255 EUR, gegenüber 1,46 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 774,8 Millionen EUR im Vergleich zu 6,49 Milliarden NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

