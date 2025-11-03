Ausblick: Knife River stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Knife River präsentiert am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,59 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Knife River ein EPS von 2,60 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,11 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,22 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,80 USD aus. Im Vorjahr waren 3,55 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 3,13 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at