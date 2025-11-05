Knight Therapeutics Aktie
WKN DE: A1XE7A / ISIN: CA4990531069
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Knight Therapeutics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Knight Therapeutics stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,007 CAD gegenüber 0,000 CAD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 16,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 107,3 Millionen CAD gegenüber 92,3 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,092 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,040 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 415,3 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 371,3 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
