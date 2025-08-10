KNR Constructions Aktie

WKN DE: A2DP1R / ISIN: INE634I01029

10.08.2025 07:01:06

Ausblick: KNR Constructions legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KNR Constructions stellt am 11.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,63 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,14 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten eine Verringerung von 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,36 Milliarden INR gegenüber 9,24 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,34 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 35,62 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 31,16 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 47,53 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

