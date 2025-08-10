KNR Constructions Aktie
WKN DE: A2DP1R / ISIN: INE634I01029
|
10.08.2025 07:01:06
Ausblick: KNR Constructions legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
KNR Constructions stellt am 11.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,63 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,14 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten eine Verringerung von 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,36 Milliarden INR gegenüber 9,24 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,34 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 35,62 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 31,16 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 47,53 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KNR Constructions Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: KNR Constructions legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.05.25
|Ausblick: KNR Constructions legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.05.25
|Erste Schätzungen: KNR Constructions stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.02.25
|Ausblick: KNR Constructions zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu KNR Constructions Ltd Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|KNR Constructions Ltd Registered Shs
|208,90
|0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht deutlich höher ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- US-Börsen letztlich fester - NASDAQ mit Rekord -- Asiens Börsen enden uneins - Nikkei deutlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Freitag deutlich fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen nahezu unverändert. Die US-Börsen zogen zum Wochenausklang teils kräftig an. An den Börsen in Asien waren überwiegend schwache Abgaben zu sehen.