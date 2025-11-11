Ausblick: KNR Constructions verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KNR Constructions stellt am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,76 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte KNR Constructions 15,70 INR je Aktie erwirtschaftet.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 71,83 Prozent auf 5,40 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,17 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,78 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 35,62 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,81 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 47,53 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at