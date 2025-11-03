Kodiak Gas Services Aktie

Kodiak Gas Services

WKN DE: A3ECGY / ISIN: US50012A1088

<
03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Kodiak Gas Services öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kodiak Gas Services wird am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,494 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,070 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kodiak Gas Services in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 327,1 Millionen USD im Vergleich zu 324,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD im Vergleich zu 0,560 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 1,31 Milliarden USD, gegenüber 1,16 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

