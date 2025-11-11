Ausblick: KORE Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KORE Group wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,565 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,000 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 72,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 68,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -2,955 USD, gegenüber -7,590 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 293,0 Millionen USD im Vergleich zu 286,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at