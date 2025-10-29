Erste Schätzungen: KORE Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

KORE Group wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,565 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,000 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,48 Prozent auf 72,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 68,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,955 USD, wohingegen im Vorjahr noch -7,590 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 293,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 286,1 Millionen USD waren.

