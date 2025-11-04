Kornit-Digital Aktie
WKN DE: A14RF6 / ISIN: IL0011216723
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Kornit-Digital veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kornit-Digital wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,022 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kornit-Digital ein EPS von -0,020 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 51,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 2,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kornit-Digital einen Umsatz von 50,7 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,203 USD, gegenüber -0,350 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 210,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 200,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
