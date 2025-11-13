Ausblick: Koskisen präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Koskisen wird am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,001 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 26,68 Prozent auf 85,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Koskisen noch 67,8 Millionen EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,541 EUR im Vergleich zu 0,360 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 358,0 Millionen EUR, gegenüber 282,3 Millionen EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at