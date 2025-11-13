Koskisen Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D135 / ISIN: FI4000533005
|
13.11.2025 07:01:06
Ausblick: Koskisen präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Koskisen wird am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,001 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 EUR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 26,68 Prozent auf 85,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Koskisen noch 67,8 Millionen EUR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,541 EUR im Vergleich zu 0,360 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 358,0 Millionen EUR, gegenüber 282,3 Millionen EUR ein Jahr zuvor.
