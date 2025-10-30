Erste Schätzungen: Koskisen öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Koskisen stellt voraussichtlich am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,021 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Koskisen noch -0,020 EUR je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 29,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 87,7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67,8 Millionen EUR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,559 EUR, gegenüber 0,360 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 360,4 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 282,3 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at