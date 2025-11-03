kotobuki Spirits Aktie
WKN: 893202 / ISIN: JP3299600001
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: kotobuki Spirits stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
kotobuki Spirits wird am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 17,56 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei kotobuki Spirits noch ein Gewinn pro Aktie von 17,51 JPY in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 8,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 17,38 Milliarden JPY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 18,81 Milliarden JPY aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 86,55 JPY im Vergleich zu 78,00 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 79,73 Milliarden JPY, gegenüber 72,35 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
