Ausblick: KPIT Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

KPIT Technologies lädt am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,88 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,96 Prozent verringert. Damals waren 6,32 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,39 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei KPIT Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,76 Milliarden INR aus.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 26,42 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 23,43 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 68,84 Milliarden INR, gegenüber 64,55 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at