KPIT Technologies Aktie
WKN DE: A0MJYL / ISIN: INE836A01035
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: KPIT Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
KPIT Technologies veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 4,18 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,59 INR je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 13,13 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,68 Milliarden INR in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,22 INR, während im vorherigen Jahr noch 18,64 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 53,56 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 53,75 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KPIT Technologies Ltdmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: KPIT Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: KPIT Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu KPIT Technologies Ltdmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|KPIT Technologies Ltd
|371,00
|-0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.