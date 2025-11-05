Ausblick: KPIT Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KPIT Technologies veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 4,18 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,59 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 13,13 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,68 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,22 INR, während im vorherigen Jahr noch 18,64 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 53,56 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 53,75 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at