Krispy Kreme Aktie
WKN DE: A3CTLH / ISIN: US50101L1061
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Krispy Kreme verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Krispy Kreme öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,053 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Krispy Kreme nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 378,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 379,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,270 USD, gegenüber 0,020 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,67 Milliarden USD generiert wurden.
Aktien in diesem Artikel
|Krispy Kreme
|4,16
|6,39%
