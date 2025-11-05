Ausblick: Krispy Kreme verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Krispy Kreme öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,053 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Krispy Kreme nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 378,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 379,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,270 USD, gegenüber 0,020 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,67 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at