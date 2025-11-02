Ausblick: Krystal Biotech präsentiert Quartalsergebnisse

Krystal Biotech wird am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,09 USD aus. Im letzten Jahr hatte Krystal Biotech einen Gewinn von 0,910 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 11,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 93,2 Millionen USD gegenüber 83,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,00 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 382,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 290,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

