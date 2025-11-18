Ausblick: Kuaishou Technology stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kuaishou Technology gibt am 19.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,10 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,830 HKD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 13 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 35,28 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 33,88 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

41 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,37 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,86 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 41 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 142,70 Milliarden CNY, gegenüber 137,59 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at