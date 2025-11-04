Kura Sushi US a Aktie
WKN DE: A2PPS0 / ISIN: US5012701026
Ausblick: Kura Sushi USA A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kura Sushi USA A wird sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 beendeten Quartals äußern.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,119 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,460 USD je Aktie erzielt worden.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 18,82 Prozent auf 78,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 66,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,212 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,790 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 281,7 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 237,9 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
|Kura Sushi USA Inc Registered Shs -A-
|54,04
|-5,08%
