Kurita Water Industries Aktie
WKN: 851119 / ISIN: JP3270000007
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: Kurita Water Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kurita Water Industries wird am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 85,34 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 82,09 JPY erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 108,39 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 101,55 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 317,67 JPY im Vergleich zu 180,66 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 421,35 Milliarden JPY, gegenüber 408,89 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
