Ausblick: Kymera Therapeutics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kymera Therapeutics wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

23 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,763 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,95 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,820 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 23,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 519,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,347 USD aus. Im Vorjahr waren -2,980 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 79,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 47,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at