03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Kyndryl zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kyndryl wird am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,358 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,75 Prozent auf 3,84 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,21 USD, gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 15,60 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,06 Milliarden USD generiert worden waren.

