Ausblick: Kyowa Hakko Kogyo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kyowa Hakko Kogyo wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 33,39 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 3,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 34,44 JPY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 117,05 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 129,82 Milliarden JPY umgesetzt.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 106,80 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 113,06 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 478,38 Milliarden JPY, gegenüber 495,56 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

