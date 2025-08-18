La-Z-Boy Aktie

WKN: 860095 / ISIN: US5053361078

18.08.2025 07:01:06

Ausblick: La-Z-Boy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

La-Z-Boy präsentiert am 19.08.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,527 USD aus. Im letzten Jahr hatte La-Z-Boy einen Gewinn von 0,610 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll La-Z-Boy in dem im Juli abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 490,6 Millionen USD im Vergleich zu 495,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,15 USD, gegenüber 2,35 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 2,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,11 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

