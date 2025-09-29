Ausblick: Lamb Weston verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lamb Weston veröffentlicht am 30.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,544 USD. Dies würde einer Verringerung von 38,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Lamb Weston 0,880 USD je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,62 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,89 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,50 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 6,48 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at