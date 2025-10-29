Ausblick: Lamor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lamor lässt sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lamor die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,005 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,010 EUR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 25,5 Millionen EUR aus – eine Minderung von 17,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lamor einen Umsatz von 30,8 Millionen EUR eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,085 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,060 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 104,7 Millionen EUR, gegenüber 114,4 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at