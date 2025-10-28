Lassila & Tikanoja Aktie
WKN: 898607 / ISIN: FI0009010854
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Lassila Tikanoja öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Lassila Tikanoja äußert sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,361 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Lassila Tikanoja einen Gewinn von 0,350 EUR je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 196,2 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,3 Millionen EUR in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,882 EUR, während im vorherigen Jahr noch -0,050 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 764,4 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 770,7 Millionen EUR waren.
Redaktion finanzen.at
