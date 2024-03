Ausblick: Lassonde Industries A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lassonde Industries A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.03.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,35 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 118,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Lassonde Industries A 1,53 CAD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,46 Prozent auf 603,1 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 556,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,26 CAD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 7,85 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,30 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,15 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at