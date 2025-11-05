Ausblick: Lassonde Industries A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lassonde Industries A stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,85 CAD je Aktie gegenüber 4,35 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 725,0 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 8,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lassonde Industries A einen Umsatz von 668,3 Millionen CAD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 20,01 CAD, gegenüber 16,73 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,92 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,60 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at