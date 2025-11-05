Lassonde Industrie a Aktie

Lassonde Industrie a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MKD6 / ISIN: CA5179071017

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Lassonde Industries A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lassonde Industries A stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,85 CAD je Aktie gegenüber 4,35 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 725,0 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 8,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lassonde Industries A einen Umsatz von 668,3 Millionen CAD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 20,01 CAD, gegenüber 16,73 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,92 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,60 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Lassonde Industries Inc (A) Subord Voting

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

