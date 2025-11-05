Lassonde Industrie a Aktie
WKN DE: A0MKD6 / ISIN: CA5179071017
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Lassonde Industries A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lassonde Industries A stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,85 CAD je Aktie gegenüber 4,35 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 725,0 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 8,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lassonde Industries A einen Umsatz von 668,3 Millionen CAD eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 20,01 CAD, gegenüber 16,73 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,92 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,60 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Lassonde Industries Inc (A) Subord Voting
|215,00
|0,94%
