Ausblick: Latham Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Latham Group wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,101 USD. Dies würde einem Zuwachs von 102,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Latham Group 0,050 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 165,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,099 USD, gegenüber -0,150 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 544,2 Millionen USD im Vergleich zu 508,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at