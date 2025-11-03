Latham Group Aktie
WKN DE: A3CM1F / ISIN: US51819L1070
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Latham Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Latham Group wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,101 USD. Dies würde einem Zuwachs von 102,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Latham Group 0,050 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 165,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,099 USD, gegenüber -0,150 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 544,2 Millionen USD im Vergleich zu 508,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Latham Group Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Latham Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Latham Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Latham Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Latham Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Latham Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Latham Group Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Latham Group Inc Registered Shs
|7,23
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.