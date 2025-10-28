Ausblick: Le Travenues Technology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Le Travenues Technology äußert sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Le Travenues Technology im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,430 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,340 INR je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 54,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,06 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,20 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,20 INR im Vergleich zu 1,56 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 13,27 Milliarden INR, gegenüber 9,14 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at