Ausblick: Leader Harmonious Drive Systems A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Leader Harmonious Drive Systems A öffnet am 16.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,150 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Leader Harmonious Drive Systems A 0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 117,6 Millionen CNY – ein Plus von 31,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Leader Harmonious Drive Systems A 89,3 Millionen CNY erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,590 CNY, gegenüber 0,330 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 482,9 Millionen CNY, nachdem im Vorjahr 383,5 Millionen CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at