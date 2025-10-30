Ausblick: Leader Harmonious Drive Systems A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Leader Harmonious Drive Systems A präsentiert in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,200 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 53,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Leader Harmonious Drive Systems A 0,130 CNY je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 55,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 160,5 Millionen CNY gegenüber 103,6 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,622 CNY je Aktie, gegenüber 0,330 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 544,6 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 385,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at