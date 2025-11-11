Lemon Tree Hotels Aktie

Lemon Tree Hotels

WKN DE: A2JNDE / ISIN: INE970X01018

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Lemon Tree Hotels veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Lemon Tree Hotels stellt am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,500 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 35,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,370 INR je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,19 Prozent auf 3,19 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Lemon Tree Hotels noch 2,84 Milliarden INR umgesetzt.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,47 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,48 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 14,90 Milliarden INR, gegenüber 12,63 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Lemon Tree Hotels Ltd Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

