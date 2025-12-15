Lennar Aktie

Lennar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851022 / ISIN: US5260571048

15.12.2025 07:01:06

Ausblick: Lennar gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Lennar präsentiert in der am 16.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,21 USD. Im Vorjahresquartal waren 4,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Lennar 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,00 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 10,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lennar 10,02 Milliarden USD umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,27 USD im Vergleich zu 14,31 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 33,97 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 35,48 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Lennar Corp.

