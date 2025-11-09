Ausblick: LG Household Health Care präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LG Household Health Care äußert sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass LG Household Health Care im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2463,14 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4056,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 4,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1.629,08 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.713,63 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11138,83 KRW, gegenüber 11331,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 6.566,90 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 6.811,92 Milliarden KRW generiert wurden.

Redaktion finanzen.at