LG Household & Health Care Aktie
WKN DE: A0M1C7 / ISIN: KR7051901007
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: LG Household Health Care präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
LG Household Health Care äußert sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass LG Household Health Care im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2463,14 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4056,00 KRW je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 4,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1.629,08 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.713,63 Milliarden KRW umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11138,83 KRW, gegenüber 11331,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 6.566,90 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 6.811,92 Milliarden KRW generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LG Household & Health Care Ltd Pfd Shsmehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: LG Household Health Care präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: LG Household Health Care präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: LG Household Health Care stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu LG Household & Health Care Ltd Pfd Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|LG Household & Health Care Ltd Pfd Shs
|118 900,00
|-0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.