Ausblick: LG stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LG wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 2581,37 KRW je Aktie gegenüber 2399,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2.004,52 Milliarden KRW – ein Plus von 19,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LG 1.682,74 Milliarden KRW erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8541,97 KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3762,00 KRW vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 8.096,75 Milliarden KRW, nachdem im Vorjahr 6.958,50 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at