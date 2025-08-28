Ausblick: Li Auto A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Li Auto A wird am 28.08.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Li Auto A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,906 HKD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,560 HKD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,72 Prozent auf 34,78 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte Li Auto A noch 34,20 Milliarden HKD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 39 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,81 HKD, gegenüber 4,09 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 38 Analysten auf durchschnittlich 173,80 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 156,63 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at